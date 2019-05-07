Ajdar kimdir? İşte şarkıları…

2. Sayfa programının konuğu Şarkıcı Alihan’dı. Programda Alihan yıllar önce Ajdar ile yaşadığı yumruk olayının perde arkasını anlattı. Bu açıklamaların ardından programın takipçileri tarafından Ajdar kimdir? sorusu internette gündem oldu. İşte detaylar…

AJDAR KİMDİR?

Pop şarkıcısı, makine mühendisi. “Çikita Muz” adlı şarkısı ve klibi ile tanındı. Ajdar Anık, 10 Şubat 1973 tarihinde Mardin ilimizin Savur ilçesinde doğmuştur. Ajdar Anık 9 yaşında iken ailesi ile birlikte istanbul’a göç etmişlerdir. Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra sekiz yıl mesleğini sürdürdü sonrada meslek hayatına ara vererek şarkıcılığa yönelmiştir.





Çikita Muz adlı şarkısı, klibiyle gündemden uzun süre çeşitli televizyon programlarına katılmıştır. 2003 yılında, Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak ün kazanmıştır.

Ajdar Anık, 2009 yılında Flash TV‘de ekrana gelen Jürisi Uğur Bayar, Yalçın Çakır ve Ahu Tuğba‘dan oluşan “Her Cevhere Bir Altın” adlı yetenek yarışmasında jürilik yaptı.

Şarkıları :

– “Haydi de haydi dünya”

– “Nane Şekeri”

– “Çatla Patla”

– “Çikita Muz”

– “Tuğba Tuğba”

– “Kon Kon”

– “Sıfır Beden”

– “Gülün Aşkı”

– “Aşk Bu Mu?”

– “Aşk Olsun”

– “90 60 90”

– “Neler Neler”

– “Parmak Parmak”

– “Şahdamar”

– ”Vermiyecem Vermiyecem”