‘Ak akçe kara gün içindir’ sözünün önemi anlaşıldı

2021 yılında makro ekonomik konjonktürün 2020 yılına kıyasla daha iyi olacağını belirten Ertürk; “Bu seneki büyüme oranı, yapılan tahminlere göre artı-eksi 0.5 veya artı-eksi yüzde 1 seviyesinde. Bu da uzun dönem Türkiye büyüme ortalamasının altında. 2021 yılında ise büyüme hedefi tahminleri yüzde 4 ve üzeri olarak yapılıyor. Bu da doğal olarak finans sektörünü bireysel emeklilik ve hayat dahil olmak üzere olumlu yönde etkileyecek” dedi.

Programda, ülkemizi Mart ayından beri etkileyen Covid-19 pandemisi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ertürk; pandeminin BES’i etkilemediğini ve ilk 11 ayda sistemde katılımcı sayısının 620 bin kişi arttığını kaydetti. Pandemi döneminde tasarruf bilincinin de arttığını vurgulayan Ertürk; “Geçmişte yapılan birikimlerin ne kadar önemli olduğunu bir defa daha anladık. Hepimizin bildiği ‘Ak akçe kara gün içindir, Damlaya damlaya göl olur’ gibi atasözlerimiz var. Bunları belki zor zamanlarda hatırlıyoruz; ama her zaman hatırlamamız lazım” dedi. Ertürk, Eylül sonu rakamlarına bakıldığında Türkiye’de hane halkı varlıklarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 2.4 trilyon TL’ye ulaştığını söyledi. Türkiye’de BES’te 11 ayda katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü yanında katılımcıların getirilerinde de artış yaşandığını vurgulayan Ertürk; son 1 yılda getirilerinin enflasyonun yaklaşık 2 katı, son 3-5 yılda da getirilerin enflasyonun bir hayli üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Sırada esnafa yönelik ürünler var

Bugüne kadar, kadınlara, gençlere, askerlere, doktorlara ve son olarak engelli vatandaşlara (DEV BES) yönelik özel ürünler sunduklarını belirten Ertürk; ürünlerin devam edeceğini, esnaflara ve yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik ürünleri sunmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.