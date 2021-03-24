14 Ağustos 2001’de kurulan ve 19 yıldır iktidarda olan AK Parti bugün 10’uncu olağan kongresini gerçekleştiriyor. Kongrede AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak yönetim belirlenecek. Erdoğan’ın kongre konuşması 2023 manifestosu niteliğinde olacak.

AK Parti, bugün yapılacak Olağan Büyük Kongresi’nde partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrosunu belirleyecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye için güven ve istikrar” sloganıyla yapılacak kongrede, AK Parti’nin “2023 manifestosunu” açıklayacak.

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin, 19 yıllık tek parti iktidarında yaptığı dokuz kongre, Türkiye için çok önemli gelişmelerin yaşandığı bazı dönemlerin de köşe taşlarını oluşturdu. AK Parti, Erdoğan liderliğinde ilk kez 3 Kasım 2002’de girdiği genel seçimde aldığı yüzde 34,28 oy oranıyla 363 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi. AK Parti, geçen süreçte altısı olağan, üçü olağanüstü toplam dokuz kongre yaptı.

Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te Türkiye tarihinde ilk kez yapılan halk seçimiyle cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Ancak Anayasa’da yer alan Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti başkanı olamayacağına dair hüküm gereği 27 Ağustos 2014’te AK Parti ilk defa olağanüstü kongreye gitmek durumunda kaldı. Kongrede AK Parti Genel Başkanı ilk kez değişti ve Erdoğan koltuğunu Ahmet Davutoğlu’na bıraktı. AK Parti, Davutoğlu’nun genel başkanlığında 7 Haziran 2015’te girdiği ilk genel seçimde yüzde 40,87 oy aldı; ancak tek başına iktidar olamadı. Partilerin koalisyon için anlaşamaması nedeniyle bir seçim hükümeti kurularak 1 Kasım’da yeniden seçime gidildi. Türkiye’nin terör örgütü DAEŞ’in Suruç ve Ankara Garı katliamlarından, PKK’nın Dağlıca saldırısına kadar birçok önemli olayla sarsıldığı bir sürecin ardından 1 Kasım’da gerçekleştirilen seçimde, yüzde 49,50 oy oranıyla AK Parti yeniden tek başına iktidara geldi. Davutoğlu, 12 Eylül 2015’te yapılan 5. Olağan Kongrede yeniden genel başkan seçildi. Ancak bu dönemde Erdoğan ile ihtilaf yaşadığı gerekçesiyle Davutoğlu ile yollar ayrıldı. 22 Mayıs 2016’da yapılan 2. Olağanüstü Kongre’de Genel Başkan seçilen Binali Yıldırım, 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Yıldırım’ın başbakanlığında gerçekleştirilen anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan 2017 referandumu sonucu, Türkiye’nin ilk seçimde yürürlüğe girmek üzere partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmesi, seçmenin yüzde 51,41’lik desteğiyle benimsendi. 21 Mayıs 2017’de gerçekleştirilen olağanüstü kongrede Erdoğan geçerli bin 414 delegenin oyuyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. 4 yıl aradan sonra 2018 genel seçimlerine yeniden Erdoğan’ın başkanlığında giden AK Parti, yüzde 42,49 oy oranıyla tek parti iktidarını sürdürdü. Seçimlerden 2 ay sonra yapılan 6. Olağan Kongre’de, Erdoğan bir kez daha Genel Başkan seçilirken, MHP ile yapılan, “seçim ittifakı” AK Parti tüzüğüne de girdi.

Ankara Arena Spor Salonu’nda bugün gerçekleştireceği kongre, ‘Türkiye için güven ve istikrar’ sloganıyla yapılacak. Kongrede Erdoğan, AK Parti’nin 2023 seçimlerine giderken izleyeceği yol haritasını içerecek manifestosunu açıklayacak. Erdoğan’ın “sivil anayasa” başlığının detaylarını da açıklayacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın konuşmasında, 2023 seçimlerine giderken güçlü bir “Cumhur İttifakı” vurgusu yapacağına da işaret ediliyor.

"KABİNEDE DÜZENLEME YAPILACAK"

AK Parti kongresine eş zamanlı olarak siyasetten bürokrasiye herkesin gözü kabine değişikliğinde de olacak. NTV’ye konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kongre ve sonrasına ilişkin, “19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı ve biz yeni başlıyoruz” ifadesini kullandı. “Kabine değişikliği bekliyor muyuz” sorusuna Ünal, “2023’e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız, ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz” karşılığını verdi.

HDP, AK PARTİ KONGRESİNE DAVET EDİLMEDİ

Kongre için CHP, MHP ve İYİ Parti’ye davetiye gönderilirken HDP davetli listesinde yer almadı. MHP, AK Parti Kongresi’ne TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ve MYK Üyesi Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay’dan oluşacak beş kişilik heyetle katılacak. İYİ Parti ise kongrede TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile Genel Başkan yardımcıları Şenol Sunat ve Cihan Paçacı’dan oluşan heyetle temsil edilecek. CHP’yi de Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın temsil edecek.

"ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE ÇIKACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ankara Spor Salonu’nda 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kandemir, “Çok titiz bir çalışma yaptık yarın yeni bir listemizle halkımızın önüne çok güçlü bir şekilde çıkacağız” dedi.

MKYK ÜYE SAYISI 75'E ÇIKIYOR

Kongrede oylanacak tüzük değişikliğiyle partinin üst karar organı olan MKYK’nın üye sayısı 50’den 75’e yükseltilecek. Bu çerçevede kurulda daha çok sayıda kadın ve gencin yanı sıra tecrübeli eski siyasetçilere yer verilmesi bekleniyor. Tüzük değişikliğiyle AK Parti’de dijitalleşme ve sosyal medyadan sorumlu bir genel başkan yardımcılığı da ihdas edilecek. Erdoğan’ın partisinin A Takımı olan yeni MYK’sını ise yarın yapılacak ilk MKYK toplantısında belirleyeceği ifade ediliyor.

MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüklerini, bu atmosferin oluşmasında Merkel’in katkısının önemli bir rol oynadığına inandığını ifade etti. Mevcut durumun, Türkiye-AB ilişkilerinin değerini anlamak istemeyen üye ülkeler tarafından bozulmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, AB Zirvesine sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtmasını beklediğini dile getirdi. Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğine işaret etti. Türkiye’nin, Ege ve Doğu Akdeniz’de iş birliğinden yana olduğunu vurgulayan Erdoğan, diyaloğun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan’ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

DRAGHİ İLE KONUŞTU

Erdoğan, dün ayrıca İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de istikrardan yana olduğunu belirten Erdoğan, Kıbrıs’ta egemen eşit iki devlet arasında iş birliğini desteklediklerini söyledi.

Ayşegül Kahvecioğlu / ANKARA Milliyet