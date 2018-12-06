Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 14 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Bu iller arasında Bilecik de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilecik için Nihat Can ismini verdi. Bu gelişme sonrası vatandaşlar "Nihat Can kimdir?" sorusunu sormaya başladı.

NİHAT CAN KİMDİR?

1965’te Bilecik’te doğan Nihat Can, ilk ve orta öğrenimini Bilecik’te tamamlamıştır. Can, AK Parti Bilecik Belediyesi Meclis Üyeliği, belediye başkan yardımcılığı ve belediye başkan vekilliği görevlerini yürütmüştür. Nihat Can, Marmara Belediyeler Birliği üyeliği de yapmış, çeşitli STK’larda görevler üstlenmiştir.