AK Parti bunu tartışıyor! İşte yeni sistemdeki en önemli problem…

AK Parti kaynakları, “sistemin özünü bozmayacak” bazı değişikliklere gidilebileceğinin sinyalini verirken, muhalefetin “parlementer sisteme dönüş” çağrılarının gerçekçi olmadığını savunuyor. AK Partili kaynaklar, “Parlamenter sisteme dönüş artık teknik olarak mümkün değil. Mevcut sistemin eksiklerinin tedavisi ve her geçen gün değişen dünyaya uyum sağlamak için yeni tavırlar alınabilir; yeni adımlar atılabilir ama parlamenter sisteme kesinlikle dönüş yok” değerlendirmesini yapıyor.

‘YERELDE DÖNÜŞÜM’

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre; AK Parti kulislerinde, Temmuz 2018’de uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en önemli problemi olarak, “Ankara’daki başkanlık sistemine geçiş iradesinin yerele yansımaması” gösterilirken, yeni sisteme geçişte “bürokrasiyi bitirmek ve işleyişi hızlandırma”nın amaçlandığı ancak yerelde sistemin işlemediği belirtiliyor.

YETKİ DEVRİ

AK Partili yetkililer, “Yerelde parlementer sistemdeki prosedürler aynen uygulanmaya devam ediyor. Şu anda yapılması gereken en önemli düzenleme ‘hayati olmayan’ bazı başlıklarda, ataması cumhurbaşkanı tarafından yapılan valilik ve il müdürlüğü gibi makamlara yetki devrinin tartışılması” yorumunu yapıyor.

AK Partili kaynaklar, yüzde 50+1 modelini içeren yeni sistemin muhalefet partilerini de ideolojik değil iş odaklı muhalefet yapmaya ittiğini; bu durumun iktidarı da, “daha iyisini” yapmaya zorladığını belirterek, sistemin korunması gerektiğini ifade ediyor. Parti kulislerinde, sistemde radikal bir değişikliğe “gerçekçi” bir muhalefetin de 2023 seçimlerine kadar “evet” demeyeceği; ancak seçimlerden sonra böyle bir değişikliğin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Öte yandan AK Parti’de 2028’de bürokrasi ve siyasetin yeni sistemin işleyişine tam olarak alışacağı yorumları yapılıyor.