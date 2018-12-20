Meclis'te haftalardır süren bütçe görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Bütçe görüşmelerinde AK Parti ile CHP'yi karşı karşıya getiren torba kanun teklifi esnasında AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın Fransızca konuşması Meclis'te renkli görüntülere sahne oldu.

FRANSIZCA KONUŞTU, 'OOO SESLERİ' YÜKSELDİ

AK Partili Özkan, konuşmasında "İşte, vatandaşımızın arasında bize gelen talepleri kanun teklifi hâline getirerek, işte, sizin içinde bulunduğunuz Parlamentoda yasama faaliyetine dönüştürüyoruz. Evet, kuvvetler ayrılığı var. Hangi dilde konuşayım? 'La séparation des pouvoirs' (kuvvetler ayrılığı)" dedi. Özkan'ın sözleri üzerine Meclis sıralarından 'Ooo..' sesleri yükseldi. Cahit Özkan da 'Oooo ya..." diye cevap verdi.

İşte o anlar:



