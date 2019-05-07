AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Hukuka saygı duyun

Mahir Ünal hukuka saygı duyun etiketiyle yaptığı paylaşımda, "İşine gelmediğinde anayasayı,hukuku,mahkemeleri kendi arzuları doğrultusunda karar verip vermemesine göre değerlendiren karanlık zihniyet bize demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalkıyor.

Bu ikiyüzlülük ülkemizin geleceği ve demokrasisi için büyük bir tehlikedir. YSK’nın yaptığı AK Parti ya da CHP’ye göre değil, seçim kanununa göre yasaya aykırı durumların değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.



