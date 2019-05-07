  • Haberler
  • Gündem
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Hukuka saygı duyun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Hukuka saygı duyun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'da yaptığı paylaşımda 'Hukuka saygı duyun' çağrısında bulundu. Ünal ayrıca "YSK’nın yaptığı AK Parti ya da CHP’ye göre değil, seçim kanununa göre yasaya aykırı durumların değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıdır." ifadelerini kullandı

07 Mayıs 2019, Salı 23:13 Son Güncelleme:
A A
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Hukuka saygı duyun

Mahir Ünal hukuka saygı duyun etiketiyle yaptığı paylaşımda, "İşine gelmediğinde anayasayı,hukuku,mahkemeleri kendi arzuları doğrultusunda karar verip vermemesine göre değerlendiren karanlık zihniyet bize demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalkıyor.

Bu ikiyüzlülük ülkemizin geleceği ve demokrasisi için büyük bir tehlikedir. YSK’nın yaptığı AK Parti ya da CHP’ye göre değil, seçim kanununa göre yasaya aykırı durumların değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.