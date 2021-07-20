Türkiye AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan Irak’taki terör saldırına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan Irak’taki terör saldırına ilişkin açıklama

Türkiye

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan Irak’taki terör saldırına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Irak’ta yaşanan terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kardeş Irak halkının tamamının yanında, silahlı teröristlerin karşındayız" dedi.

20 Temmuz 2021, Salı 01:18 Son Güncelleme:
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Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeter artık, masum Irak halkının terör çetelerinden çektiği. Bayram arefesinde masum insanların kanına giren insanlık düşmanı teröristleri ve arkasındaki güçleri nefretle kınıyorum. Kardeş Irak halkının tamamının yanında, silahlı teröristlerin karşındayız. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kaydetti.

DHA

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