AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı
AK Parti Yalova İl Başkanlığı binasına gelen saldırgan, çekiçle tabela ve camları kırdı. Bölgeye gelen ekipler saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
11 Ocak 2021, Pazartesi 12:33 Son Güncelleme:
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Yalova’da Rüstem Paşa Mahallesi Çeşme Sokak’da bulunan AK Parti İl Başkalığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.
Saat 11.00 sıralarında parti binasına gelen şüpheli, elindeki çekiçle tabela ve camlara vurarak, zarar verdi.
Şüpheli, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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