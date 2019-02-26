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AK Parti İl Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel

AK Parti İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle özel bir video hazırladı. Sosyal medyada #NiceSenelereSeninle hashtagiyle paylaşılan video yoğun ilgi gördü

26 Şubat 2019, Salı 19:32 Son Güncelleme:
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AK Parti İl Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabı üzerinden “Dünya siyasetine yeni bir yön veren; ömrünü milletimize hizmete adamış liderimizle aynı yolda yürümeyi nasip eden Allah'ımıza hamdolsun. #NiceSenelereSeninle" yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. 

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Pek çok sosyal medya kullanıcısının da bu hashtagi ve videoyu paylaşması üzerine #NiceSenelereSeninle hashtagi kısa sürede Twitter trend topic listesinde ilk sıraya oturdu.

İSTANBUL (DHA)

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