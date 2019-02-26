AK Parti İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle özel bir video hazırladı. Sosyal medyada #NiceSenelereSeninle hashtagiyle paylaşılan video yoğun ilgi gördü
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AK Parti İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle özel bir video hazırladı. Sosyal medyada #NiceSenelereSeninle hashtagiyle paylaşılan video yoğun ilgi gördü
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