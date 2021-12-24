Siyaset AK Parti ilçe başkanlığı önüne bırakılan kutudan patlayıcı çıktı

AK Parti ilçe başkanlığı önüne bırakılan kutudan patlayıcı çıktı

Siyaset

AK Parti ilçe başkanlığı önüne bırakılan kutudan patlayıcı çıktı

AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı binası önüne bırakılan karton kutudan, el yapımı patlayıcı çıktığı öğrenildi.

24 Aralık 2021, Cuma 17:25 Son Güncelleme:
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AK Parti Zeytinburnu İl Başkanlığı binasının giriş kapısına geçtiğimiz salı gecesi, bir kişi tarafından konulan karton kutunun içinde 150-200 gram ağırlında el yapımı patlayıcı olduğu belirtildi. Bölgedeki güvenlik kameraları taranarak, şüphelinin geliş ve gidiş güzergahları incelendi. Yüzünü gizlemek için kapüşonlu mont giyip maske takan şüphelinin Mehmet A. olduğu belirlendi.



Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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