Türkiye Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanının babası etkinlikte kalp krizi geçirdi

Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanının babası etkinlikte kalp krizi geçirdi

Türkiye

Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanının babası etkinlikte kalp krizi geçirdi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen "Kosova Özel Etkinliği" gecesinde kalp krizi geçiren, Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Türkcan’ın babası Abdullah Türkcan (59), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

20 Şubat 2022, Pazar 01:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mustafakemalpaşa Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği´nin düzenlediği "Kosova Özel Etkinliği" gecesine katılan Ak Parti Mustafakemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Semih Türkcan’ın babası Abdullah Türkcan, etkinlik sırasında fenalaştı. Çevresindekilere "Fenalaşıyorum" diyerek salon koridoruna çıkan Türkcan bu alanda yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesi ile hayata dönen Türkcan, tekrar kez kalp krizi geçirdiği belirlendi. Burada yapılan müdahalelerin ardından Abdullah Türkcan Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Türkcan’ı, hastaneye gelen Ak Parti Bursa milletvekili Dr. Mustafa Esgin de kalp masajı yaparak hayata döndürme çalışmalarına yardımcı olduğu öğrenildi. 2012-2021 yılları arasında Mustafakemalpaşa Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği´nin başkanlığını yapan evli ve 2 çocuk babası Abdullah Türkcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrası ise etkinlik iptal edildi. 

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
84 milyonun ortak markası
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tanıyalım
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden Migros eylemine ilişkin açıklama