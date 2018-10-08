2019 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalar başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı sürmeli çağrısının ardından AK Parti'den de ittifaka yeşil ışık yakılmıştı.

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın masaya yatırılacağı ilk görüşme bugün heyetler arasında yapıldı AK Parti'yi Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP'yi ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz temsil etti.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Numan Kurtulmuş, "Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamında, toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi şeklinde prensip kararına vardık. İnşallah milletin hayrına olacak bir sonuç çıkacaktır" diye konuştu.

MHP'li Semih Yalçın ise şunları söyledi: "Çok faydalı görüşme gerçekleştirdik. Heyetlerimiz görüşmeye devam edecek, saygı değer genel başkanlara sonuçları iletecek. Her iki partinin nasıl tavır alacakları belli olacak."

MHP İSTANBUL İÇİN ADAY ÇIKARMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkalığı için aday çıkarmayacağını açıklamıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de heyetler arası görüşmenin her an olabileceğini belirtmişti.







