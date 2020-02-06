AK Parti İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacak

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın 3-4-5 Nisan'da yapılacağını söyledi. Çelik, uçak kazası ile ilgili de 'Çeşitli mecralardaki spekülatif ve doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir' açıklamasını yaptı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Üst üste üzücü olaylar yaşadık. Bahçesaray’da düşen çığ hadisesi hepimizi derinden yaraladı. Olay olduğu andan itibaren ilgili bütün kurumlar seferber edilmiştir. Fakat maalesef çok sayıda kaybımız oldu. Gözümüz kulağımız yüreğimiz dualarımız oradaki vatandaşlarımızla beraber. Bu hadiseyle ilgili üzüntümüz devam ederken bir yolcu uçağının kaza yapmasıyla kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Bu da çok üzücü bir hadise. Çeşitli yorumlar yapılıyor nihayetinde çeşitli kurumlar kendi soruşturmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'dan hakkındaki iddialar

Yüreğimiz yanarken çok hassas olmamız gerekiyor. Gülşen Orhan arkadaşımız çığ altından kurtarıldı. Bir gazetecinin çok yakışıksız ve vicdansız bir yaklaşımı oldu. Sanırım o gazeteci de özür dilemiş yanlış bir beyanatta bulundum diye.

AP'de terör propagandası

Irkçılık tehlikesi Avrupa'yı kuşatmaya devam ediyor. Avrupa demokrasisine tehdit artık içeriden gelmektedir. Bu olay Avrupa için kaygı vericidir. Bu AP'nin kendi kendini feshetmesi demektir.

Avrupa'da terör konusunda çifte standart var. Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşıları konferans izliyor. Avrupa demokrasilerini korumanın yolu, İslam ve Türkiye düşmanlığına set çekmektir, bu konuda net bir tavır sahibi olmaktır.

İlker Başbuğ'un açıklamaları

Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Bu meseleyi sıradan bir mesele olarak görmüyoruz. Bu emekli askeri bürokratın çeşitli zamanlarda siyasi aşağılamaya çalışan beyanlarını çeşitli kereler görmüştük. Yaptığı açıklama TBMM'nin yasama iradesine saldırıdır. TBMM mensupları kimse FETÖ yanına yazamaz, gerekli karşılık verilecek.

FETÖ ile mücadele üzerinden vesayeti canlandırmasın. Hepimizin ortak iradesi olarak bu suç duyurusu yapılacak.