Siyaset AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi

Siyaset

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi

TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Sakarya'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

18 Şubat 2020, Salı 11:31 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, seçim bölgesi İstanbul'dan Ankara'ya dönen Kadak'ın makam aracı, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya çıkışı yakınlarında bir tır ile bariyerler arasına sıkıştı. 

Sağlık ekipleri, kazayı sıyrıklarla atlatan Rümeysa Kadak ile annesi, danışmanı ve şoförüne olay yerinde müdahale etti.

 24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti’den meclise giren 22 yaşındaki Rümeysa Kadak en genç vekil olarak kayıtlara geçmişti.

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