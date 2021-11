AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."





İMRAN KILIÇ KİMDİR?

Kahramanmaraş'ta 1957 yılında doğan Kılıç, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi ve yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı. İyi düzeyde Arapça bilen Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

TBMM Başkanı Şentop'tan İmran Kılıç için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden çok değerli yol arkadaşımız, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için başsağlığı mesajları

TBMM Genel Kurulu'nda Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş ve siyasi partilerin grup başkanvekilleri, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için başsağlığı mesajlarını iletti.

Genel Kurul'da İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine verilen aranın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Meclis'in en müdavim milletvekillerinden" olarak nitelendirdiği İmran Kılıç'ın, aşı olmasına rağmen Ankara Şehir Hastanesi'nde yaklaşık bir aydır devam eden koronavirüs mücadelesi sonucunda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Özkan, "Allah mekanını cennet eylesin, ruhu şad olsun. Rabbim, aziz milletimizin ve bütün sevdiklerinin, ailesinin bunu inşallah sabrı cemil ile karşılamasını nasip eylesin. İmran Hocamız, gençlik mücadelesinden beri talebe yetiştirmekle uğraşan, ülkesi ve milletiyle ilgili kurmuş olduğu hayalleri hayata geçirme gayreti içerisinde olan, müstakim, sözünün eri ve her daim hakkın ve hukukun mücadelesinde yer almış bir büyüğümüzdür." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, herkesin çok üzgün olduğunu dile getirerek, Kılıç'ın, Meclis'e en düzenli gelen, oturduğu yer hiç değişmeyen, İçtüzüğün tanıdığı imkanlarla kendi görüşlerini ve özellikle önemsediği günleri, yıl dönümlerini kaçırmadan söz haklarını kullanan bir milletvekili olduğunu kaydetti. Kılıç'ı, ilk aşısının ardından alerjik reaksiyon nedeniyle tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde CHP Grubu adına ziyaret ettiğini anlatan Özel, "Aramızda hoş bir diyalog olmuştu. 'Meclis kaçta kapanır?' diye sorana, 'Özgür Bey, sarı çantayı ne zaman yollarsa 5 dakika sonra kapanıyor. Çanta gitmeden kapandığına inanmıyorum.' deyip takılmıştı bana." ifadelerini kullandı.

Özel, Kılıç ile ilk doz aşısının ardından gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "İkinci ve üçüncü doz aşılarını olursa içinin rahat edeceğini söylüyordu ama herhalde ikinci ve üçüncü dozu olamadan Kovid'e yakalandı. AK Parti Grubu'nun, ailesinin, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun. Bu kubbenin altından hepimiz geldik, hepimiz gideceğiz. Herkes bir gün göçecek. İmran Hoca gibi herkese Allah arkasından güzel, biraz önce içer,de hepimizin konuştuğu gibi iyi konuşulmayı, hayırla yad edilmeyi nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kılıç'ı oturduğu sıralardan anımsadığını, zaman zaman havalimanında karşılaştığı ve muhabbet edebildiği bir milletvekili olduğunu dile getirerek, "Çok üzgünüm. Korona can almaya devam ediyor. Kovid-19 belası, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her gün insanlarımızın toprağa düşmesine sebep oluyor. Umarım en kısa zamanda bu hastalıkla bütün dünya gibi biz de baş edebiliriz." dedi.

Kılıç'ın ailesine, sevenlerine başsağlığı dileyen Beştaş, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. AK Parti camiasına da özellikle başsağlığı, sabır diliyorum, acılarını paylaşıyorum. Acı hepimizindir, sonuçta TBMM'den bir milletvekilimizin vefatı söz konusu." şeklinde konuştu.

"İnançlarını savunurken sert ve tavizsiz, özel hayatında son derece hoşgörülü"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile kısa süre önce Kılıç'ın durumunun ağır olduğunu konuştuklarını ve şifa bulması için dua ettiklerini anlattı.

Bülbül, Kılıç'ın her zaman müspet meseleleri dile getiren, iyi ahlakı, doğru insan olmayı, ülke tarihini ve değerlerini hatırlatan çok kıymetli bir büyük olduğunu vurgulayarak, "Son derece üzüntülüyüz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisini iyi tanıdık, iyi bildik. Bizler ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun. Bizlerden yana hakkımız helal olsun. Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Kılıç'ın, inançlarını savunurken sert ve tavizsiz ama özel hayatında son derece hoşgörülü olduğunu söyledi. Dervişoğlu, "Çok gergin atmosferde tartışırken bile Kılıç'ın bir dakikalık söz alışı, TBMM'nin tansiyonunu aşağıya çeker ve atmosferini değiştirirdi. TBMM'de bulunan herkesin başı sağ olsun. AK Parti camiasına da başsağlığı diliyorum. Her şeyden önemlisi ailesine sabrı cemil, kalanlara uzun ömür ve selamet nasip etsin. Acımız ortaktır, yürekten paylaşıyoruz. Kabri nur, ruhu şad ve mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de İmran Kılıç ile Diyanet Teşkilatı'nda beraber çalıştıklarını, daha sonra TBMM çatısı altında beraber olduklarını anlattı. Herkesin çok üzüldüğünü belirten Güneş, "Başımız sağ olsun. Cenabıhak, rahmetini bol, makamını cennet eylesin." dedi.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Kılıç'ın ailesine sabrı cemil, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Grubu ile TBMM üye ve çalışanlarına başsağlığı dileyen Erdoğmuş, "Her nefis, her can, her an ölümü tadıcıdır gerçeği sadece yaşamını kaybedenle ilgili değil, buna şehadet edenlerle ilgili bir mesajdır. Suskun ama hakikatin hakikati diye tanımlayacağımız şey ölümdür. Sessizdir ama gerçeğin ta kendisidir. Bugün o gerçek burada, aramızda tecelli etti. Cenabı Allah geride kalanlara dert, keder vermesin. Bu mevcut beladan halas olmayı, ülkemizi ve insanlığı da bu vebadan kurtarmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Erdoğmuş, daha sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi 23 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Birleşimin kapanmasının ardından milletvekilleri, AK Parti Grubu sıralarına giderek taziye dileklerini iletti.

