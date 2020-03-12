Siyaset AK Parti kampı iptal edildi

AK Parti kampı iptal edildi

Siyaset

AK Parti kampı iptal edildi

AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal edildi.

12 Mart 2020, Perşembe 16:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.

CHP Kurultayı ile ilgili yeni gelişme

Öte yandan CHP Parti Meclisi, koronavirüsle ilgili gerekli tedbirleri almak ve 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yapmak üzere MYK'ye yetki verdi.

İlgili Haberler
Koronavirüs test kriterleri değişti


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Cehalet mi daha tehlikeli korona mı?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
ABD Rusya’ya yükleniyor
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Kadınlara destek işte böyle olur
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MHP'den koronavirüs kararı