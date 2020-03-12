AK Parti kampı iptal edildi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.

CHP Kurultayı ile ilgili yeni gelişme

Öte yandan CHP Parti Meclisi, koronavirüsle ilgili gerekli tedbirleri almak ve 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yapmak üzere MYK'ye yetki verdi.

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