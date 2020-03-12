AK Parti kampı iptal edildi
AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal edildi.
12 Mart 2020, Perşembe 16:49 Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.
CHP Kurultayı ile ilgili yeni gelişme
Öte yandan CHP Parti Meclisi, koronavirüsle ilgili gerekli tedbirleri almak ve 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yapmak üzere MYK'ye yetki verdi.