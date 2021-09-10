Siyaset AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis koronavirüse yakalandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis koronavirüse yakalandı

Siyaset

AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis koronavirüse yakalandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

10 Eylül 2021, Cuma 01:59 Son Güncelleme:
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Nergis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testimin pozitif çıkması sebebiyle süreci evde istirahatle, ilaç tedavisiyle geçirmekteyim. Aşılarımı yaptırmış olmam sebebiyle çok şükür sıkıntısız geçmektedir. Rabb'im bütün hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

AA

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