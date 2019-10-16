AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu Bugünkü AK Parti Meclis Toplantısı, Gündoğdu Marşı'na sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan mecliste bir grup, Gündoğdu Marşı'nı okurken Erdoğan da konuşmasına ara verip marşı dinledi.