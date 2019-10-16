AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu
Bugünkü AK Parti Meclis Toplantısı, Gündoğdu Marşı'na sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan mecliste bir grup, Gündoğdu Marşı'nı okurken Erdoğan da konuşmasına ara verip marşı dinledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Toplantısı'nda konuşma yaparken mecliste bir grup tarafından Gündoğdu Marşı okundu.Gündoğdu Marşı, Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde gerçekleşen AK Parti Meclis Toplantısı'na damga vurdu.
Gündoğdu Marşı'nı söyleyen grubun, marşın orijinalinde yer alan "Üstümüzden eksilmesin Al Bayrağın gölgesi" kısmını değiştirerek "Üstümüzden eksilmesin reisimin gölgesi" şeklinde değiştirmesi dikkat çekti. Erdoğan, marş okunduğu esnada konuşmasına kısa bir süre ara verip marşı dinledi.