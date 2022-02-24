Siyaset AK Parti MKYK toplantısı başladı!

AK Parti MKYK toplantısı başladı!

Siyaset

AK Parti MKYK toplantısı başladı!

AK Parti MKYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

24 Şubat 2022, Perşembe 17:11 Son Güncelleme:
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AK Parti MKYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya harekatına dair güvenlik zirvesi sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Ukrayna'daki herkesin can güvenliği sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız' dedi.

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