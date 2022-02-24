AK Parti MKYK toplantısı başladı!

AK Parti MKYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya harekatına dair güvenlik zirvesi sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Ukrayna'daki herkesin can güvenliği sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız' dedi.



