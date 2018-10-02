Ömer Çelik'in açıklamaları:

Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın BM toplantısında verdiği dünya 5'ten büyüktür ifadesi büyük bir ilgi gördüğü, toplantı salonunda açık bir şekilde gördük.

İklili görüşmelerde bu görüşe katıldıklarını söyleyenler bununla ilgili analizlerini paylaşanlar maalesef dışarıda açıkladıkları şekilde ortaya koyarmıyorlar.

Yeni arayışlar içinde model ortaya koyabilen bir ülke olarak öne çıkıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu tablonun BM'de ilgi gördüğünü görüyoruz.

Almanya ile bir süredir sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunları aşmak için çeşitli yollar bulmaya çalışıyoruz. Masadan kalkmak gibi bir anlayışımız yok. Masada diplomasinin bütün yollarını kullanırız. Almanya'da aramızdaki sorunların çözülmesi açısından bu ziyaretin arzulanan amacına ulaştığını ifade edebiliriz.

MHP'NİN AK TEKLİFİ

MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifine ilişkin çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Ömer Çelik, Adalet Bakanlığının bu konuda bir çalışma yaptığı gibi AK Parti'de Siyasi Hukuk İşleri Başkanlığının da bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Bu konuyla ilgili çeşitli isimler konuldu. Önce af olarak gündeme geldi daha sonra ceza indirimi olarak gündeme geldi. Artık içeriğe bakmak gerekiyor. Nihayetinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiş bir tasarıdır. Tabii ki bununla ilgili bir görüş olgunlaştırılacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD ve Almanya ziyaretleri öncesinde ve seyahati sırasında da "Kişilere karşı suçların affedilmesine karşı olduklarını ancak devlete karşı suçlar konusunda konuyu gündeme alınabileceği" şeklinde açıklamalarını anımsatan Çelik, şöyle konuştu:

"Henüz partideki çalışma, değerlendirme tamamlanmamıştır. Son aşamasındayız ama tam bir nokta koyulmamıştır. Bu konuda kararımız, olgunlaştığı zaman... Arkadaşlarımız bütünüyle gözden geçiriyorlar. Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Tabii ki kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu çalışma nihayetlendiği zaman Genel Başkanımıza sunulduktan sonra paylaşılacaktır."

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK

Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

"Yerel seçimlerde ittifak çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek? AK Parti nasıl bir ittifak öngörüyor?" sorusuna Çelik, şu yanıtı verdi:

"Bununla ilgili takvim kendi tabii seyri içinde devam ediyor. Heyetlerarası görüşmeler gerçekleşecek Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Bahçeli bir araya gelecekler. Bu heyetlerarası görüşmelerde ortaya çıkan tabloyla ilgili politik çerçeveyi çizecekler."

Daha önce heyetler arası görüşmelerin ardından genel başkanların bir araya geleceğini söylediğini anımsatan Çelik, şöyle devam etti:

"Bizim açımızdan baktığınızda bu bahsettiğiniz soruların herhangi bir cevabı şu anda yok. Neden yok? Birincisi, heyetler arası görüşmeler yeni başlıyor. Onların ve bizim heyetimizin kimler olduğu açıklandı. Bu arkadaşlarımız bir araya geldikten sonra çeşitli maddeleri tartışacaklar, tartışacaklarının içinde bu bahsettiğiniz konular vardır, yoktur. O kendi gündemi içerisinde değerlendirilecektir. Ondan sonra belli sonuçlara ulaştıkları zaman Genel Başkanlarına herkes arz edecektir, 'şu tartışmaları yaptık ve şu sonuçlara vardık' diye. Daha sonra programlarının müsaitliğine göre her iki genel başkan bir araya gelecektir ve bir politik çerçeve ortaya çıkacaktır.

Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda AK Parti yetkili kurullarının buradaki görüşlerini açıklıyoruz. AK Parti her seçim bölgesinde seçime girecek şekilde hazırlıklarını sürdürüyor."

TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Özellikle siyasilerin "Suriyeliler gitsinler buradan" şeklinde bir üslup kullanmamasının çok önemli olduğunu, siyasilerin söylediği sözlerin alttaki kitleye yayıldığını dile getiren Ömer Çelik, buna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplumun gösterdiği bu olgunluk karşısında bir takım marjinal tepkileri meşrulaştıracak şeylere yol açmamak gerektiğine işaret eden Çelik, "Arzumuz şudur, terörün olmadığı, bu insanların hayatlarının tehdit altında olmadığı bölgeler oluşsun da bunlar tabi ki ülkelerine dönsünler. Ama o oluşana kadar misafirimizdirler. Türkiye o bölgelerin ve bu insanların evlerine dönecekleri koşulların oluşması için de elinden geleni yapıyor. En son İdlib konusundaki anlaşmada bu çerçevede değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.