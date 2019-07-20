AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Barış Harekatı zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kıbrıs Barış Harekatı, zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır. Kıbrıs'taki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımızı, onların hukukunu her daim koruyacağımızı tüm dünyaya göstermiştir." dedi