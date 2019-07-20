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AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Barış Harekatı zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kıbrıs Barış Harekatı, zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır. Kıbrıs'taki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımızı, onların hukukunu her daim koruyacağımızı tüm dünyaya göstermiştir." dedi

20 Temmuz 2019, Cumartesi 12:23
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Barış Harekatı zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Çelik, şunları kaydetti: 

"Kıbrıs Barış Harekatı, zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır. Kıbrıs'taki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımızı, onların hukukunu her daim koruyacağımızı tüm dünyaya göstermiştir. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

AA


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