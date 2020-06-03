AK Parti Sözcüsü Çelik: Ne ırkçılık ne şiddet ikisine de karşıyız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerle ilgili, "Dile getirilen eşitlik talebini Amerikan demokrasisinin, toplumunun geleceği açısından sağlıklı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, "(ABD'deki)Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız." diyen Çelik, 'Ne ırkçılık ne şiddet ikisine de karşıyız. Bu ikisinden birini kimse tercih etmek zorunda değil." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır"

"Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır." diyen Çelik, "Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, kadınlara şiddet dilini kullananların karşısındayız." ifadelerini kullandı.

AA







