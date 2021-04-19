Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır annelerinden 24 aile evladına kavuştu. 595. gününe girildi. Bu dünya tarihinde annelerin evlatlarına kavuşması için yaptıkları en uzun nöbettir. Bütün annelerin evlatlarına bir an evvel kavuşmasını ümit ediyoruz. Bize gönderdikleri tüm selamları mesajları alıyoruz, yakından takip ediyoruz.

EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİ

Emekli amiraller tarafından yayınlanan siyasete geçmişteki kötü girişimleri hatırlatan bir bildiri olduğunu geçen hafta size anlatmıştım. Yargının devreye girmesinden dolayı konuya girmemiştim. Bu süreç içerisinde AK Parti'yi ima eden Kılıçdaroğlu'ndan ve bazı CHP'li arkadaşlardan kabul edemeyeceğimiz iddialar oldu. Bu metnin değiştirilmesinde ya da gece yayınlanmasında iktidarın sorumlu olduğu yönünde açıklama yaptılar. Baştan aşağı yanlıştır. Eğer bu bildiri değiştirildiyse ya da gece yayınlanması konusunda müdahale olduysa, niçin gece yayınlanır, yayınlanmaz bazı emekli amiraller açıklama yapmaya çalıştı? Eğer gece yayınlanması konusunda bir provokasyon varsa bunu o gece yayınlanır yayınlanmaz, "Ben bu bildirinin arkasındayım" tweeti atan amirallere soracaklar.

DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ GEREKEN CEVABI VERMİŞTİR

İstişafi görüşmelerin kesilmesine neden olan Yunan tarafıydı. Son derece bağnaz şekilde milletimizi itham etmesi diplomasi tarihine yakışıksız olarak girecektir. Son sözü yine Dendias'a geldi yine aynı şeye devam etti. Bütün dünya görmüş oldu. Müzakere isteyen taraf kim, müzakere istemeyen kimlerdir diye. Benim ülkem kendi egemenliğini korumaya muktedirdir. Bu sorunların neden çözülemediği anlaşıldı. Dışişleri Bakanımız gereken cevabı vermiştir. Müzakere sürecini akıllı bir dille biz sürdürmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanının yaptığı konuşma Yunan iç siyasetine oynamak şeklinde bir krizi göstermektedir. Cumhurbaşkanımız sık sık Avrupalı liderlere, Yunanistan'ın mülteciler konusundaki insanlık dışı tutumunu hatırlatıyor.

YUNANİSTAN'IN GÖÇMENLERE KARŞI TAVRI

Siz demokrasinizi önce Akdeniz sularından kurtarın. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanların üzerine benzin döküp yakıyorsunuz. İnsan hayatına saygı duysunlar. 41 göçmen Türkiye'nin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır. AB sürekli olarak biz üyemizin arkasındayız diyoruz. Bu AB'nin sınırları içerisinde gerçekleşiyor. Buna ne diyorlar? İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'da böyle görüntüler görüşmemiş. Vahşi eylemler gerçekleştirdiler. Uluslararası kurumlar ve AB maalesef susuyor.

RUSYA - UKRAYNA GERİLİMİ

Rusya'nın sınıra tahkimatı gerilimi artırdı. Bu gerilimin Rusya, Ukrayna ve AGİT arasındaki üçlü temas grubu çerçevesinde diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz

"SARIKLI AMİRAL" SORUŞTURMASI

O görüntüyü doğru ve meşru kabul etmiyoruz. TSK'daki disiplin süreci devam ediyor. Ne yapılsın Silahlı kuvvetler soruşturmayı kendi tamamlamasın mı? TSK'da kendi içinde bunu halledeceğine inanıyoruz. O görüntüye vurgu yaparak, emekli amirallerin bildirisini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bu ikisini birlikte kavga ettirerek nereye varmaya çalıştığınızı biliyoruz. Bununla ilgili atmadığımız adım söz konusu olamaz. Silahlı kuvvetlerin disiplini bizim için son derece önemlidir.

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI

Emekli amiraller bildirisi konusundaki sınıfta kalan tavırlarını örtmek için 128 milyar dolar meselesini sürekli ortaya çıkarıyorlar. En güzel cevabı kendi milletvekilleri verdi.