Türkiye AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül mesajı: Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül mesajı: Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz

Türkiye

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül mesajı: Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz

12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünde mesaj paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Her darbe, millet düşmanlığıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz' dedi.

12 Eylül 2021, Pazar 13:58 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41'inci yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik, "12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize" dedi.

Çelik, kendi milletine silah çekenlerin ülkesine düşmanlık ettiğini belirterek "Darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranlar, silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık etmişlerdir ülkemize. Sahte bir vatanseverlik anlayışını demokrasinin önüne geçirmeye çalışmışlardır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. En son 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen millet direnişi ve o gece Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı ve dirayetli tutum ülkemizi ve demokrasimizi düşman işgaline karşı korumuştur. 27 Mayıs darbesinden beri süren bu düşmanlıkla mücadelemiz sürecektir" diye konuştu.


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