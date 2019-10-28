- Barış Pınarı Harekatı başladığı zaman DEAŞ'la mücadeleyi zaafa uğratacağı iddia ediliyordu. YPG unsurlarını bunu yapıyorlardı. Görüldüğü gibi Barış Pınarı Harakatı'ndan sonra Bağdadi öldürüldü.

- Barış Pınarı Operasyonu DEAŞ'la mücadeleyi zayıflatmadı tam tersine güçlendirdi.

- DEAŞ'tan çok acı çektik.

- DEAŞ'in yok edilmesi için ideolojik mücadele önemlidir.

Güvenli bölgeye pozitif katkı sağlanması gerekiyor

- İncirlik Hava Üssü DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol üstlenmiştir.

- YPG terör örgütünün varlığı DEAŞ'ın zemin bulmasına imkan vermektedir.

- DEAŞ neyse YPG de aynısıdır.

AB en çok sınıfta kalmış mekanizmadır.

Güvenli bölgeye pozitif katkı sağlanması gerekiyor.

Ülkelerine dönmeleri sağlanmalı.

Demografik yapıyı terör örgütü değiştirdi

Terör örgütlerinin bu çocukları insan deposu olarak kullanmasının önüne geçilmeli.

Türkiye mülteci kampı haline getirilmiş bir memleket olarak görülmemeli.

Dönüş süreci BM ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olmalı.

Demografik yapıyı terör örgütü değiştirdi.

Şiddet eylemlerini kınıyoruz. Alman makamlarına tedbir almadıkları için teessüflerimizi iletiyoruz. Bütün ülkeleri, PKK terör örgütünün ve benzer terör örgütlerinin soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı taciz etmesine karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarıyoruz.

3600 ek gösterge ile ilgili bir düzenleme söz konusu

Uzun toplantının ardından bir mutabakat ortaya çıktı. YPG'ye gönderilen bütün silahların toplanması ABD'nin sorumluluğunda. 30 bin TIR bir müttefikimiz tarafından terör örgütüne gönderilmiştir. Brüksel'deki NATO toplantısında bunu muhatabına iletti. Bununla ilgili günlük olarak kendilerinden bilgi beklediğimizi ifade ediyoruz.

Saygı sınırlarını aşan mektup kabul edilemez. Bütün bunlar 13 Kasım'da muhatabıyla görüşülecek.

3600 ek gösterge ile ilgili bir düzenleme söz konusu. Ekonomik disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arasındaki denge. Bütünsel bir çalışma yapılıyor. Pozitif yaklaşımımız aynen sürmektedir.

Kanun teklifi bir yıldır gündemde. Biz 1 defaya mahsus ceza indirimi yerine sistem değişikliğinden yanayız. Cezasızlık algısı olmamalı, hiçbir suç cezasız kalmamalı.