Siyaset AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile parti genel merkezinde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

02 Mart 2020, Pazartesi 18:29 Son Güncelleme:
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Ömer Çelik’in açıklamalarından satır başları:

Ortaya çıkan bu saldırganlık karşısında en üst düzeyde meşru müdafaa hakkımızı kullanarak en sert cevap rejim unsurlarına verilmiştir, verilmeye devam edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği sürenin dolmasıyla beraber bahar kalkanı harekatı başlamıştır.

DHA

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