Türkiye AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklama
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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklama

Türkiye

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Yalan şebekesine rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Tüm görevlilerimiz vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terkedilmemiştir" dedi.

26 Şubat 2022, Cumartesi 02:47 Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in bir televizyon programında Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışma gerçekleştirilmediği iddiasına ilişkin yaptığı açıklama yaptı. Çelik, "Yalan siyasetinin duayen şebekesi bir kere daha sahneye çıktı. CHP sözcüleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarını küçük düşürmek için faaliyete başladı.

Her zaman olduğu gibi ‘yalan siyaseti’ birkaç dakika içinde çöktü. Suriye, Libya, Mavi Vatan, Karabağ konularında devletimize iftira atanlar bir kere daha iftira faaliyetine başladı. Ama cesaret ve fedakarlıkla çalışan diplomatlarımız, MİT mensuplarımız, askerlerimiz her türlü zor koşulda görevlerini yapmaya devam ediyor.

Yalan şebekesine rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Tüm görevlilerimiz vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terkedilmemiştir. Yalan şebekesi sadece kötülüğün resmini aynaya bakarak çizmektedir.

Hükümetimiz, Ukrayna krizini ve muhtemel etkilerini öngörmüş; Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güçlü diplomatik temaslarda ve girişimlerde bulunmuştur. Yalanlar devletimizi küçük düşürmez, yalnızca bu iftirayı ortaya atanlar küçük düşerler" ifadelerini kullandı.

İHA

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