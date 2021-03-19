Siyaset AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz

Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

19 Mart 2021, Cuma 11:36 Son Güncelleme:
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İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları:

Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz.

Rahmetli Menderes’ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz.

Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye’deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız "diktatör" ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.

Kara propoganda merkezlerine ait metinleri kes/kopyala/yapıştır yöntemi ile siyasi hayatımıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir.

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