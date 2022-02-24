AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu işgali tümüyle reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemle bu sonuç ortaya çıkmıştır. İlk andan itibaren Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik.

Ukrayna'daki vatandaşlarımızla iletişim halindeyiz.

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz.

Kırım Tatarı kardeşlerimizin içinde oldukları halle yakından ilgiliyiz. Ayrıca Ukrayna’daki vatandaşlarımızla yakın bir temas içerisindeyiz.

Bugün bir vatandaşımızın yanlış yaklaşımı bir video olarak yayıldı. Diplomatik misyonlarımızın Ukrayna’dan çekildiği yönünde, böyle bir şey söz konusu olmadı. Oradaki bütün devlet görevlilerimiz vatandaşımızın hizmetindedir.

Yakın ilişkilerimizin olduğu Rusya’ya, uluslararası hukukun ağır bir ihlali anlamına gelen bu eylemden vazgeçilmesi gerektiğini söylüyoruz.

Bir yandan NATO, Rusya, Ukrayna ile ilişkilerimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki olarak bu güne kadar yapıcı bir tutum sergiledi ve bu böyle devam edecektir. Rusya'nın bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi için diplomatik ilişkileri devam ettirmeyi sürdüreceğiz.

Bu süreç bir şey daha gösterdi. AB'nin kınama teşkilatına döndüğü, sadece uluslararası olaylarda kınama ürettiği görüldü. Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin neler katacağı konusunda bilgilendirmede bulunduk. Karadeniz'in güvenliği konusu kapsamlı şekilde değerlendiriliyor.

Montrö Sözleşmesi’nin Türkiye açısından ne duruma geldiği hakkında devlet kurumları bütün senaryolar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Hem hukuki hem diplomatik açıdan gerekli hazırlıklar yerine getirilmiştir.

DHA



