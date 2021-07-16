Siyaset AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki

Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Darbecilere söyleyecek sözü olmayanlar, milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde direnişini televizyonda seyredenler milletimizden özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

16 Temmuz 2021, Cuma 20:01 Son Güncelleme:
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Çelik'in açıklamaları şöyle: 

Cumhurbaşkanımız, muhtıraları kağıt parçasına çeviren, her türlü vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan siyasetlere liderlik etmiştir. Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi ölüme karşı milletimizle beraber yürümüş bir liderdir. O gece darbecilerin en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. FETÖ doğrudan Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatını hedef almıştı.

Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece "uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını" söylüyor. CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır.

CHP tarihi boyunca darbelerin savunucusu olmuştur, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca da milletimizin şanlı direnişini "itibarsızlaştırma" kampanyasını yürütmüştür ve halen yürütmektedir.

Fetö’nün 15 Temmuz’da hedefinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ve Sn Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin darbeye topyekun direndiğini çok iyi bilen CHP Sözcüsü, aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanımıza bu söyledikleri siyasi muhalefet değil, Yassıada zihniyetinin yansıması olan bir husumettir. Darbecilerin hedefindeki Cumhurbaşkanımıza bu şekilde iftira atılmasının başka bir manası yoktur.

Darbecilerin hedefindeki Türkiye Cumhurbaşkanı’nı bu şekilde hedef alan sözler siyaset değildir; Türkiye Cumhurbaşkanı’na düşmanlık edenlerin tercümanlığıdır...

Darbecilere söyleyecek sözü olmayanlar, milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde direnişini televizyonda seyredenler milletimizden özür dilemelidir.

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