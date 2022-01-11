Siyaset AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Enes Kara açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Enes Kara açıklaması

Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Enes Kara açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir. Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı' dedi.

11 Ocak 2022, Salı 16:35 Son Güncelleme:
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Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir.

Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır...

Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir.

Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı.

#EnesKara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz.

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