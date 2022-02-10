Siyaset AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi!

Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'fatura' açıklamasına tepki gösterdi. Çelik açıklamasında "CHP muhalefeti husumet siyasetine çeviriyor. Bunlara bu akılları kim veriyor? Bu sivil itaatsizlik değil, siyasi savrulma, yıkım siyaseti. CHP'nin siyasi iflas ilanıdır." ifadelerini kullandı.

10 Şubat 2022, Perşembe 19:08 Son Güncelleme:
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AK Parti sözcüsü yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun 'fatura açıklamasına' tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: Sadece bu somut olayla ilgili değerlendirelecek bir açıklama değil. CHP, demokrasi kavramı ile muhalefet kavramını yan yana getiremiyor. Demokrasilerde muhalefet son derece kıymetli bir tavırdır. Nihayetinde belli çerçeveler içinde bunun yapılmasına demokratik muhalefet diyoruz. Muhalefet yapacağı zaman bir husumet siyasetine çeviriyor CHP yönetimi. Demokrasiden çok haz etmediğini görüyoruz. Dmeokrasiyi kendine bir alan açmak için kaldıraç olarak kullanıyor.

Bir siyasi partinin kanunsuzluğu teşvik etmesi kendi varlık sebebini ortadan kaldırması demektir. Bu düzeydeki bir siyasi partinin ve genel başkanının muhalefet etmek adına kanunsuzluğu teşvik eder duruma düşmesi, demokrasi kavramı ile ne kadar kavgalı olduklarını gösteriyor.

"SİYASİ İFLAS İLANIDIR"

Bunların yaptıkları, toplumun gözünde ne kadar zavallı bir seviyeye düştüklerini gözler önüne seriyor. Bu demokratik ve siyasi bir muhalefet değildir. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP'nin siyasi iflas ilanıdır. Bunlara bu akılları kim veriyor? Bu sivil itaatsizlik değil, siyasi savrulma, yıkım siyasetidir.

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