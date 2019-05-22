AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Açık ve net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti, tarihte sahip olduğumuz devletlerin son aşaması olarak güçlü bir şekilde yürüyor.

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. Geminin sağlam kalması, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir.

Siyasette yumuşak geçen gündemler olduğu gibi sert geçen gündemler de oluyor.

Siyaset akarken, geçmişte yaşanan çok derin izler bırakmış yıldönümleri de geçiyor.

Çerkes Sürgünü'nün 155. yıl dönümüydü. Bununla ilgili kitapları okuyanlar, Karadeniz'in bu cesetlerle dolup taştığını, insanların bir dönem balık yemediğini anlatırlar. Yüz binlerce Çerkes kardeşimizin bir mezar taşı bile olmadı.