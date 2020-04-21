AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu.
21 Nisan 2020, Salı 18:57 Son Güncelleme:
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Çelik, corona virüs tedbirleri konusunda bayram sonrasında bir normalleşme olabileceğini belirterek, "Tedbirlere en iyi şekilde uymaya devam etmeliyiz. Böyle yaparsak bayram sonu normalleşmeyi konuşabiliriz" dedi.
Çelik'in açıklamalarından satır başları;
-25 bin civarında vatandaşımız Ramazan Bayramını ülkemizde geçirmek istiyor. Bunların getirilmesi de söz konusu olacak.
-Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna kayılmayacak.
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