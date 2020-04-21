Çelik, corona virüs tedbirleri konusunda bayram sonrasında bir normalleşme olabileceğini belirterek, "Tedbirlere en iyi şekilde uymaya devam etmeliyiz. Böyle yaparsak bayram sonu normalleşmeyi konuşabiliriz" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

-25 bin civarında vatandaşımız Ramazan Bayramını ülkemizde geçirmek istiyor. Bunların getirilmesi de söz konusu olacak.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna kayılmayacak.

AYRINTILAR GELİYOR....





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