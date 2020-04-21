Siyaset AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

21 Nisan 2020, Salı 18:57 Son Güncelleme:
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Çelik, corona virüs tedbirleri konusunda bayram sonrasında bir normalleşme olabileceğini belirterek, "Tedbirlere en iyi şekilde uymaya devam etmeliyiz. Böyle yaparsak bayram sonu normalleşmeyi konuşabiliriz" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

-25 bin civarında vatandaşımız Ramazan Bayramını ülkemizde geçirmek istiyor. Bunların getirilmesi de söz konusu olacak.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna kayılmayacak.

AYRINTILAR GELİYOR....


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