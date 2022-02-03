AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten: Yunan hükümeti yalan söylüyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmenlerin ölümüne yönelik sözlerine Yunan hükümetinin cevap verdiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Ayrıntıya gerek yok; Yunan hükümeti yalan söylüyor' dedi.
03 Şubat 2022, Perşembe 16:59 Son Güncelleme:
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AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, Yunan hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevabına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Ukrayna'ya hareketinden önce Yunanistan'ın göçmenlerin ölüme sürüklenmesindeki sorumluluğunu net bir biçimde ifade etti. Yunan hükümeti Cumhurbaşkanımıza cevap vermiş. Ayrıntıya gerek yok; Yunan hükümeti yalan söylüyor" dedi.