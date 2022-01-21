AK Parti ve MHP anlaştı! Flaş seçim barajı kararı

15 maddeden oluşacak teklifin en geç şubat ortasına kadar Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Çalışma sürerken “daraltılmış bölge” ve “ittifak için baraj” getirilmesi, partilerin Hazine yardımı almaları için halen yüzde 3 olarak uygulanan oy oranı şartının yükseltilmesi gibi başlıkların teklifte yer alabileceği belirtilmiş ancak bunların daha sonra düzenlemeden çıkarılması kararlaştırılmıştı. Teklifin en önemli düzenlemesi yüzde 10’luk seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi olacak. AK Parti yetkililer, seçim yasasının Meclis takvimi ile ilgili “Haziranda seçim olacağı için teklif, şubatta gelecek. Çünkü ilgili yasanın seçim kararının alındığı tarihte yürürlükte olması gerekiyor” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Düzenlemenin, pazartesi günü yapılması planlanan AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da son kez sunulacağı belirtildi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İTTİFAKA KATILABİLİR

Öte yandan AK Parti kulislerinde Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasının gündemde olduğu konuşuluyor. (Milliyet)