AK Parti’nin 50 kişiden oluşan mevcut MKYK listesinden 22 kişi liste dışı kaldı. Liste dışı kalanlar arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da var.









LİSTE DIŞI KALAN İSİMLER:

AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan,

Konya Milletvekili Ahmet Sorgun,

Kars Milletvekili Ahmet Tan,

Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz,

İstanbul Milletvekili Erol Kaya,

İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy,

İstanbul Milletvekili İffet Polat,

Mersin Milletvekili Lütfi Elvan,

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal,

Aydın Milletvekili Metin Yavuz,

İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş,

İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya,

Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar,

Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı,

Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban,

Ayrıca Mehmet Akif Kalaycı, Tuğba, Işık Ercan, Vildan Polat (Yedek listede yer aldı), Gökçen Özdoğan Enç, Hatica Kübra Öztürk Gökkaya, Harun Karacan ve Hatice Merve Tatar.

MKYK listesinden çıkan milletvekilleri İffet Polat ve Zehra Taşkesenoğlu Ban ise Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine kaydırıldı.

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