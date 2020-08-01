Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kabe mahzun kaldı. Aynı şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında hayatlarını sürdüren kurban bayramını da bu şekilde sürdüren kardeşlerimizi bulunuyor. İslam düşmanlığı sebebiyle hayatları adeta zindana dönen kardeşlerimiz var.

Kurban bayramının dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntı ve zulüm altında yaşayan tüm müslümanların kurtuluşuna uyanışına vesile olmasını temenni ediyorum.