Siyaset AK Parti'de genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılacak

AK Parti'de genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılacak

Siyaset

AK Parti'de genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını açıkladı.

24 Mart 2021, Çarşamba 11:57 Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongre kapsamında parti tüzüğünde yapılması planlanan değişiklikler hakkında, değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, tüzük değişikliği kapsamında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 50 olan asıl üye sayısının 75'e, 25 olan yedek üye sayısının da 35'e çıkarılmasını önerdiklerini ifade etti.

Genel başkanvekilliği sayısına ilişkin de tekliflerinin olacağını söyleyen Yazıcı, "Genel başkanvekilliği statüsünün 2'den az olmamak üzere gerçekleştirileceği, yani 2 kişi yapılabileceğine ilişkin bir düzenleme getiriyoruz." dedi.

Yazıcı, bir diğer tekliflerinin de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kurulması olacağını dile getirdi.

"Parti sözcülüğü" statüsüne ilişkin de bir tekliflerinin olduğunu belirten Yazıcı, "Parti sözcülüğünden, MYK üyeliği statüsüne getiriyoruz. Parti sözcülüğünün kurumsal yapı içerisindeki konumu belirlenmiş değildi. Bu içerikte düzenlemeler, genel kurul delegasyonuna sunulacak, onların kabul yönünde oy vermeleri halinde yürürlüğe girecek." diye konuştu.  

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