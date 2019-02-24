  • Haberler
  • Gündem
  • AK Parti’de Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç oldu

AK Parti’de Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç oldu

TBMM’de AK Parti grubu, Mustafa Şentop’tan boşalan Meclis Başkan Vekili görevine AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’i getirdi

24 Şubat 2019, Pazar 12:34
A A
AK Parti’de Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç oldu

TBMM’de AK Parti grubu, Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basın kapalı toplandı. Toplantıda, Mustafa Şentop’tan boşalan Meclis Başkan Vekili koltuğuna, Isparta Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç getirildi.

Mecliste CHP, MHP ve HDP’nin Başkan Vekili de bulunuyor.

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.