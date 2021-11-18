AK Parti’den asgari ücretle ilgili yeni açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi. Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.

EYT VE 3600 EK GÖSTERGE

EYT düzenlemesiyle ilgili ise Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye konuştu.

YÜZDE 50+1 TARTIŞMASI

Yüzde 50+1 tartışmasıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Bizim 50+1'den en ufak bir kuşkumuz yok, hodri meydan. Şu anda da böyle bir şey gündemde değil. Kural yetkisi TBMM'dedir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'HELALLEŞME' ÇIKIŞI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" mesajıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Biz niyet okuyamayız. Bunu samimi bir şekilde yapar ve CHP kendi yönetimleri zamanındaki, tek parti yönetimi dönemindeki helalleşmeyi yapabilirse bunun CHP'ye faydası olabileceği kanaatindeyim. Oy almak için yapılan bir manevra ise bunun sonu hüsran olur. CHP'nin millete hesap vermesi, özür dilemesi gereken çok konu vardır." şeklinde konuştu.

Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Merak Akşener'in yaptığı erken seçim çağrısıyla ilgili de konuştu.

"Türkiye yönetilemiyor demek büyük haksızlıktır. Pandemi şartlarına rağmen Türkiye atması gereken adımları atarak yoluna devam etti" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Eksik olan taraflar var, daha iyi yapmamız gerekenler var. Türkiye yönetiliyor ama daha iyi yönetilebilir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iyileştirilmesi gereken alanları neler, bunları çalışıyoruz. Muhalefet görüşlerini açıklayabilir. Erken seçim gündemde yok. Muhalefet her zaman erken seçim ister. Bunun için siyasal şartların oluşması lazım. Siyasal şartları oluşturmak için söylüyorlar. Türkiye'de bir güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı yok."