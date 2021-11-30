Ömer Çelik'in açıklamaları:

Üzücü bir haber Azerbaycan'dan geldi, orada da şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizle bir araya geldiler. Buradaki mesajlar Türkiye'deki devrimi göstermektedir. Yine engelli kardeşlerimize dönük olarak altı çizili şekilde pozitif ayrımcılık yürürlüğe konulmuştur. Dünyada ilk defa engelliler için merkezi bir sınav yürürlüğe konulmuştur. Engelli vatandaşlarımızın mücadele hikayeleri bütün Türkiye'nin hikayesidir. 3 Aralık'ta 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. Bütün bu yaklaşımları bir yardım değil, hak olarak görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım bugün Adalet Bakanımız açıkladı. Yeni mahkemeler yürürlüğe girecek.

Körfez ile yeni sayfaların açılması ve başka ülkelerle de bu sayfaların açılacak olması dış politikada derinleşmenin, ve bazı sorunların yeni aşamalarda çözüme kavuşmasıdır. Pandemi döneminde bir daha ortaya çıktı ki alt yapımızı kimsenin itemeyeceğini bir kere daha gösterdi. Son derece önemli projeler düğüm noktasıdır. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın Katar ziyaretiyle birlikte yoğun dış politika görüşmeleri devam edecek.

ATATÜRK'ÜN BUGÜNE KADAR BİLİNMEYEN RÖPORTAJI

Tarihimizin açısında çok önemli gördüğüm bir konuyu ele almak istiyorum. İngiliz arşivlerinde Atatürk'ün bugüne kadar bilinmeyen İngiliz gazetesinde verdiği bir röportajı ortaya çıktı. Kapitülasyonlara hiçbir alanda izin verilmeyeceğini söylüyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. Eren operasyonlarının Sonbahar-Kış aşamalarında 270 PKK barınma alanına yönelik sürüyor. Sınırlarımızın yakınında kurulmak istenen terör yapılanmalarına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. MİT, Katar İstihbaharat Teşkilatı ile birlikte geçen gün Türk vatandaşlarımızı kurtardı. Bu insanı kurtarma çalışmaları son derece yoğun emek gerektiren ve her zaman da sonuç alınmayan unsurlar. Türkiye'nin güvenilir bir devlet olma algısı, MİT'in yaptığı operasyonlar kapsamında da kabul ediliyor. Bazı devletler zamanında da vatandaşlarının kurtarılmasını bizden istediler.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI

Daha önceki MYK toplantılarında size bahsetmiştim. Kadına şiddet konusunda her türlü çalışma yapmaya hazırız demiştim. Kadın Kolları Başkanlığımızın düzenlediği çalıştayın amacı bu zamana kadar alınan tedbirlerin nasıl pekiştirileceğiydi. Bu çalışmayı çok değerli buluyoruz. MYK'mız buradaki sonuçları siyasi açıdan neler yapılabilir değerlendirecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanımız MYK'nın açılışında kapsamlı bir değerlendirme yaptılar. Kararlı bir şekilde politikaların uygulanmaya devam edeceği mesajını verdi.

SORU-CEVAP

BÜLENT ARINÇ'IN AÇIKLAMALARINA YANIT

Cumhur İttifakı'nın adayı tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'den de bir açıklama yapılmadığı doğru değildir. Hemen hemen bütün il kongrelerimizde teşkilatlarımızla bir araya geldiğimiz her yerde bunu zaten güçlü bir şekilde açıklıyor. Tabanımızın, vatandaşlarımızın görüşü budur. Hiçbir gölgeli alan yoktur. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın kuşkusuz adayıdır. Defalarca açıklandı. Bu apaçık bir gerçek.

MGK'DAKİ EKONOMİ VURGUSU

Onların kafasındaki geçmiş yıllardaki MGK'yı siyasetin üzerinde bir vesayet olarak algıladıkları için, halbuki gerçek MGK ülkeyle ilgili her değerlendirmeyi güvenlik meselesi olarak değerlendirir. Örneğin bunun en başında Türkiye Cumhuriyeti devletinin etrafındaki ekonomik gelişmeler tabi ki önemlidir.

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

Bakanlığın çalışması devam ediyor. Hakkaniyetli bir asgari ücretin çıkması için enstürümanların değerlendirilmesi gerekiyor. MYK’da bu değerlendirildi. Hakkaniyetli, makul, sorun çözücü bir çerçeve önemli. Vatandaşlarımızla oturuyoruz görüşüyoruz. Pek çok krizi doğru siyasetler ile aşma deneyimine sahip bir kadroyuz. Kapsamlı bir değerlendirilme yapılmıştır.