Türkiye AK Parti'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne tepki

AK Parti'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne tepki

Türkiye

AK Parti'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütü’nün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri’ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir.’ dedi.

02 Nisan 2021, Cuma 17:58 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Çelik’in açıklaması şu şekilde:

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütü’nün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri’ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA’yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak varoldu ve varolmaya devam edecek.

Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiçkimse KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini gaspedemeyecektir.

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