Siyaset AK Parti'den İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve Fikri Sağlar için suç duyurusu

AK Parti'den İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve Fikri Sağlar için suç duyurusu

Siyaset

AK Parti'den İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve Fikri Sağlar için suç duyurusu

AK Parti, eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve Fikri Sağlar için savcılıklara giderek 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.

06 Ocak 2021, Çarşamba 12:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi için "çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" diyerek halkı eyleme, sokak hareketlerine teşvik etmeye çalışan Ataklı'nın ifadeleri tartışma konusu olurken hemen peşinden Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesini meşrulaştırmaya çalışan ifadeleri vesayet tartışmalarını alevlendirdi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Fikri Sağlar'ın açıklamaları da büyük tepki topladı 

CHP eski Mersin milletvekili Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var

CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.

Tüm bu açıklamaların ardından AK Parti 81 ilde 3 isim için savcılıklara suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

İlgili Haberler
Ziya Selçuk'tan 'LGS' açıklaması: Ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandıEmniyet Genel Müdürlüğü'nden kimlik kartları için uyarıGenç kızın ölümüyle ilgili 'intihar süsü verildi' iddiası



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir fotoğraf çekmiştim
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yıllar sonra...
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Kamu kurumlarına Passat uyarısı gitti
Hakan Çelik
Murat Çelik
Bu ay sonu Erdoğan açıklayacak
Murat Çelik
Erkut Can
Yılbaşı geçtiğine göre artık köyümüze dönelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedavi alamayan tek bir SMA hastamız yok