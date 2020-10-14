CHP'li Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebinin reddine ilişkin karar sonrası sosyal paylaşım sitesi Twiiter'da 'ışık' polemiği yaşanıyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabından 'Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı AYM fotoğrafı, polemik konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ne saçmalık, kendinize gelin" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti kanadından bir başka tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş, "Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren 'AYM'nin ışıkları yanıyor' sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum ya da kişi, milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez" diyerek Engin Yıldırım'ın paylaşımını eleştirdi.

Adalet Bakanı Gül: Işıkları millet açar millet kapatır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır." dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Demokrasimizi kimse tehdit edemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında "Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye’nin “HUKUK GÜVENLİĞİ”ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz.

Türkiye’nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz.

AYM, kendi üyesinin Anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemelidir. Bir AYM üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur." ifadelerini kullandı.

İçişleri: Işıklarımız hiç sönmüyor

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından da 'Işıklarımız hiç sönmüyor' başlıklı fotoğraflar paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın Ağrı'da 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklaması da bu konuya atıfta bulunularak, "Işıklarımız yanmaya devam ederken, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi" şeklinde kamuoyuna duyuruldu.

İşte o paylaşım:











