AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile ilgili yapılacak reformun, Türkiye’nin savunma teknolojisinde dünya devi olmasını sağlayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Özkan, '"Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızın milli güvenlik sorunu olduğu ifadesini lanetliyoruz, telin ediyoruz' dedi.

Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün Genel Kurulda görüşülecek Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili bilgi verdi.

Kanun teklifinin uzun müzakereler sonucunda, ilgili tarafların katkısıyla, diğer siyasi partilerle görüşmeler ve müzakereler sonucunda olgunlaştırıldığını belirten Özkan, çoğulcu ve katılımcı anlayışla Genel Kuruldan geçerek yasalaşacağına inandığını anlattı.

Adalet Komisyonunda da 4. Yargı Paketi'nin görüşülmesine bugün başlandığını hatırlatan Özkan, milletin beklentisi ve çağın ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanan pakette, kadına karşı şiddeti önleyecek etkin düzenlemelerin yer aldığını bildirdi.

Özkan, uzun zamandır planlı ve programlı şekilde yalan yanlışla, genel müdürlerin, bakan yardımcılarının pek çok kurumdan maaş aldığına ilişkin iddiaların sürekli gündeme getirildiğini ifade etti.

CHP’nin hem milletvekillerinin hem de yayın organlarının gündeme getirdiği "Genel müdüre 15 maaş, danışmanına 5 maaş" gibi yalan yanlış haberlerin milletle Cumhur İttifakının gönül bağını yıkmaya yönelik olduğunu ifade eden Özkan, "Bu yalan dolan siyasetinin milletimiz karşısında hiçbir değeri yok. 1581 sayılı Kanunun 3. maddesinde kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birliği tarafından kurulan şirketlerin sadece birinden ücret ve huzur hakkı ödenebileceği açıkça ifade ediliyor. Bu kadar açık ve net düzenlemeye rağmen oluşturulmaya çalışılan bu heyula, yalan dolan siyasetini kınıyor, nefret ediyoruz ve milletimize şikayet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



