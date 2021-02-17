Siyaset AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun 13 şehitle ilgili sözlerine sert yanıt

AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun 13 şehitle ilgili sözlerine sert yanıt

Siyaset

AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun 13 şehitle ilgili sözlerine sert yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, 'Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur' dedi.

17 Şubat 2021, Çarşamba 10:15 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Kılıçdaroğlu’nun “13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır” diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı’nı itham etmesi, Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur.

Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka birşey değildir. PKK terör örgütüne söylemesi gereken sözün Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi sadece terörün sözcülerinden duyduğumuz karanlık bir yaklaşımdır.

Demokrasilerde muhalefet en tabii haktır. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı’nı bu şekilde hedef alan bu söz muhalefet değildir. Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka birşey değildir.

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