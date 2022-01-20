AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sözcü Çelik şunları söyledi; İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener’in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez. Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir.

"EN TEMEL SİYASİ AHLAK İLKELERİNE AYKIRIDIR"

Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir. Sn Akşener’in “teröristbaşının serbest bırakılacağını” iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır.

"MUHALEFET TÜRKİYE GÜNDEMİNİ ASILSIZ İDDİALARLA İŞGAL ETMEYE SON VERMELİ"

Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur ittifakı bu bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır. Muhalefet, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG’nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar.

"BUNU TÜM DÜNYA GÖRMÜŞTÜR"

Asılsız iddialar yaymak, olmayan bir şeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir. Cumhurbaşkanımız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmeye kararlıdır. Bunu tüm dünya görmüştür. Bu mücadeleyi teröre destek veren ülkeler de iftira siyaseti üretenler de zaafa uğratamayacaktır.



